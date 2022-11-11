Эзотерик Влад Кадони объяснил безумную любовь к Новосибирску

Фото: ТВ-3

Участник телешоу «Наследники и самозванцы» из Новосибирска рассказал, за что любит родной город.

Эзотерик, парапсихолог и телеведущий из Новосибирска Влад Кадони принял участие в игровом телешоу «Наследники и самозванцы». Он рассказал корреспонденту Сиб.фм о своих любимых городах России и эмоциях от шоу.

В шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3 18 участников в средневековом замке проходят испытания и в каждом выпуске определяют самого слабого игрока, который покинет шоу. Ведущая проекта — Ляйсан Утяшева.

С самого начала участия в проекте Влад начал чувствовать элементы мистики. Например, альбом, в котором все испытания до конца шоу описаны наперед, но в форме загадок. Если прочитать его внимательно, можно догадаться, что предстоит героям во всех следующих сериях. Чаще получается наоборот: «Потом, после испытания, было очень круто приезжать, смотреть этот альбом и понимать: "А вот это только что было"».

Добавляют загадку и мистику участники шоу, но ни один из них не раздражает по-настоящему, по словам Влада Катони. С другой стороны, никто из них и доверия тоже не вызывает.

«С первого дня было очевидно, что [на шоу] доверять нельзя никому, кроме себя»

По словам Влада Катони, родной для него Новосибирск вызывает «ощущение глубокой ностальгии, каких-то родных теплых ощущений». Тем не менее, последний раз в городе он был 7-8 лет назад, да и то по работе. Столица Сибири для него остается городом знаковым и обязательным для посещения, но при выборе между Новосибирском и Москвой звезда шоу выбирает столицу России.

«В России я обожаю три города, и даже в каком-то интервью говорил, что свое детство и юность я провел в Новосибирске, большую часть жизни я проведу в Москве – это второй мой любимый город, а третий мой любимый город – это Санкт-Петербург – туда я поеду стареть и отравлять окружающим жизнь своим характером», — рассказывает Влад корреспонденту Сиб.фм.

В Новосибирске Влад Катони трижды пробовал получить высшее образование: в НГМУ, в НГПУ и в Сибстрин. Нигде не доучился, но в Москве всё же получил образование психолога — и ещё одно, про которое пока не хочет говорить.

Напомним, на Сиб.фм можно прочитать полную версию интервью с Владом Катони.

Также певица из Новосибирска Варвара Убель со второй попытки прошла в финал шоу «Ну-ка все вместе».