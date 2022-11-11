На улице Плановой в Новосибирске запретят стоянку транспорта с 7 декабря

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В Новосибирске на улице Плановой с 7 декабря ограничат стоянку транспорта.

Стоянка транспорта на улице Плановой будет ограничена с 7 декабря, сообщает группа «Мэрия Новосибирска» во «ВКонтакте».

Остановка будет запрещена на обеих сторонах дороги участка от улицы Дуси Ковальчук до улицы Тимирязева. Кроме того, будут установлены знаки «Работает эвакуатор».

В пресс-службе мэрии Новосибирска прояснили, что ограничение устанавливается для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал о полном запрете на стоянку транспорта на улицах Даргомыжского, Титова и Станиславского, а также у Центрального парка.