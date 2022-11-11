Пассажир маршрутки описал момент смертельного ДТП с Тойотой в Новосибирске

Фото: предоставлено читателем Сиб.фм, УМВД по Новосибирской области

Очевидец рассказал, что происходило в салоне маршрутки после столкновения с Тойотой в Ленинском районе Новосибирска 11 ноября.

В пятницу, 11 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси и иномарки. В аварии погибли водитель и пассажир седана.

Подробности происшествия Сиб.фм маршрутки Надир. Мужчина ехал в Газели в последнем ряду.

По его словам, произошло резкое торможение, из-чего люд полетели вперед.

"У кого- то еще улетали сумки и телефоны. После этого пошел резкий запах гари", — рассказал Сиб.фм Надир.

По его словам, пассажиры были в состоянии аффекта, начали выходить с маршрутки. Мужчина добавил, что тоже получил небольшие травмы — ушибы и ссадины.

"А вот в людей из иномарки скорая не смогла откачать", — резюмировал он.

Напомним, 8 ноября в Новосибирской области автобус с пассажирами вылетел с трассы, в результате аварии погибла 7-летняя девочка.