Сбитого депутатом Мамонтовым мальчика выписали из больницы в Новосибирске

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В эту пятницу, 11.11.2022, сбитого автомобилем районного депутата шестилетнего мальчика с мамой выписали из Новосибирской областной больницы. Домой пациент поедет на машине «Единой России».

Светлана с шестилетним сыном начали готовиться к выписке ещё вчера, 10 ноября. Ближайшие две недели лечение мальчика продолжат уже в Татарской ЦРБ. Об этом Сиб.фм рассказала мама мальчика.

«В пятницу нас обследовали от и до, как и при поступлении. Выписали нас на основании обследования, — говорит Светлана. – Месяц нам нельзя будет ходить в школу, а потом уже в обычном режиме. Сына надо будет ещё отправить в санаторий».

Напомним, маме мальчика всяческую помощь обещали и руководители «Новосибирскавтодора», и регионального отделения партии «Единая Россия». Светлана доверилась политическим лидерам.

«Юлия Швец приходила ко мне в палату и тоже предложила помощь. Я ей как женщине больше доверяю. Она сказала, что после выписки, машина нас будет ждать около областной больницы»,

- добавила Светлана.

Напомним, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Швец уже на следующий день после того, как Сергей Мамонтов сбил ребёнка и бросил его на дороге, заявила об исключении депутата из партии. Его поступок она назвала «взывающим отвращение».

Самого отстранённого от работы депутата перевели под домашний арест. Правда, не исключено, что в Татарске Светлана с ним может встретиться.

«Люди его видели в городе. Город маленький, и все друг друга знают. Я так поняла, что он будет дома под подпиской о невыезде. Будем ожидать суда. А где он его будет ожидать, мне без разницы. Нас уже ждёт следователь в Татарске, чтобы расставить все точки над и», — сообщила Сиб.фм Светлана.