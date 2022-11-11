Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП с маршруткой №18 в Новосибирске

Фото прокуратуры Новосибирской области

Пять пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой №18 в Новосибирске днём 11 ноября. Всех, кому нужна была медицинская помощь, увезли в больницу. Пострадали трое несовершеннолетних.

Протиснуться в салон маршрутки №18 было сложно уже после первых остановок на «Чистой слободе». Время ближе к полудню – часто это час пик. Среди пассажиров было несколько подростков.

«Племянница была в маршрутке. 12 лет. Ехала в школу. Сидела у разбитого окна сзади. Разбила лицо. Губы в кровь. Гематомы на лице и ноге», — рассказывает Илья.

Нашёлся и тот, кто пришёл на помощь девочке сразу. Семён Жовмер говорит, что ребёнок сначала испугался. Потребовалось несколько минут, чтобы девочка пришла в себя.

«Взяла себя в руки, в панику не ударилась, — прокомментировал Семён. – Следите за состоянием, если опухать будут руки-ноги, то сходите в больницу. То же самое, если будет тошнота или головокружение».

Родственники девочки поблагодарили молодого человека, который оказал ей помощь. С травмами вернулись домой ещё двое подростков.

«Спасло людей, что маршрутка была не простой «ГАЗелью». У меня там ребёнок ехал. Травма верхней челюсти»,

- рассказала ещё одна мать подростка Ксения.

Травмы и ушибы получила и ещё одна девочка, которую после осмотра медиков отпустили домой. Как выяснилось к вечеру 11 ноября, тяжело травмированных пассажиров в маршрутке нет.

Напомним, Toyota Corolla влетела в маршрутку около полудня в пятницу, 11 ноября. В результате водитель погиб моментально, скончался и его пассажир. Предположительно, компания находилась в состоянии алкогольного опьянения.