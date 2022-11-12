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общество

Губернатор Кобзев оценил обстановку в НВВКУ Новосибирска

Фото Губернатор Кобзев оценил обстановку в НВВКУ Новосибирска
Фото Губернатор Кобзев оценил обстановку в НВВКУ Новосибирска

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев навестил мобилизованных из региона мужчин в военном училище (НВВКУ) в Новосибирске.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Новосибирск, где на базе НВВКУ проходят подготовку мобилизованные из Приангарья. Руководитель оценил условия в училище и пообщался с бойцами.

"Не был в этом училище две недели. Увидел порядок и дисциплину, обучение проходит слаженно, к размещению тоже нет претензий", — сообщается в тг-канале Кобзева.

Иркутский губернатор встретился с начальником Новосибирского военного училища, генерал-майором Сергеем Марковчином. Они обсудили вопросы размещения и подготовки мобилизованных.

По словам главы, претензий к питанию, обмундированию или дисциплине ни у кого нет.

"Настроение у ребят боевое. Учеба налажена, улучшены бытовые условия, экипировка получена. По питанию тоже вопросов нет. Бойцы благодарят жителей региона за внимание и поддержку, передают наилучшие пожелания родным и близким", — поделился губернатор.

Ранее Сиб.фм писал, что депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов и глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров посетили палаточный лагерь для мобилизованных в НВВКУ.

Напомним, в ноябре 2022 года в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) после окончания частичной мобилизации продолжается подготовка военнослужащих.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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