Колонна автомобилей ГУФСИН проехала по Новосибирску

Фото: стоп-кадр из видео "Вести-Новосибирск"

Жители Новосибирска заметили колонну автомобилей ГУФСИН, которые 11 ноября проехали по улицам города.

Колонна автомобилей ГУФСИН была замечена на улицах Новосибирска 11 ноября. Автозаки, которые используются для перевозки осуждённых, проехали по Немировича-Данченко.

По словам очевидцев, всего в колонне было около 7 машин.

Причины появления спецавтомобилей на улицах Новосибирска не известны. В ведомстве проезд колонны на данный момент не прокомментировали.

Напомним, 22 октября из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных. Через два дня оба преступника были задержаны.