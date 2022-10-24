Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Сбежавших из колонии в Новосибирске осужденных задержали через 2 дня после побега

Фото Сбежавших из колонии в Новосибирске осужденных задержали через 2 дня после побега
Фото Сбежавших из колонии в Новосибирске осужденных задержали через 2 дня после побега

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Двух сбежавших из колонии преступников поймали в Новосибирской области.

21 октября из колонии-поселения ИК-8 сбежали двое осужденных. Их задержали через 2 дня после побега. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

43-летнего Игоря Кащенко задержали на автовокзале Барнаула, а 23-летнего Сергей Усарова нашли в Советском районе Новосибирска. Оба осужденных — рецидивисты. После освобождения из мест заключения они регулярно возвращаются к преступной деятельности. Так, Кащенко начал отбывать своё первое заключение в 2004 году, и к октябрю 2022 года был на свободе несколько месяцев.

Их задержали сотрудники ГУФСИН РФ по НСО совместно с МВД России по Алтайскому краю и с сотрудниками исправительной колонии №8.

Это не первый побег из ИК-8: в прошлом году из колонии-поселения сбежал рецидивист Алексей Алексеев, осуждённый за разбой и грабёж.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32581
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
24413
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19119
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
14626
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13743
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
13637
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
12724
Нечисть вырвется наружу: экстрасенсы рассказали об опасности Хэллоуина 31 октября 2022 года