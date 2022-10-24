Сбежавших из колонии в Новосибирске осужденных задержали через 2 дня после побега

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Двух сбежавших из колонии преступников поймали в Новосибирской области.

21 октября из колонии-поселения ИК-8 сбежали двое осужденных. Их задержали через 2 дня после побега. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

43-летнего Игоря Кащенко задержали на автовокзале Барнаула, а 23-летнего Сергей Усарова нашли в Советском районе Новосибирска. Оба осужденных — рецидивисты. После освобождения из мест заключения они регулярно возвращаются к преступной деятельности. Так, Кащенко начал отбывать своё первое заключение в 2004 году, и к октябрю 2022 года был на свободе несколько месяцев.

Их задержали сотрудники ГУФСИН РФ по НСО совместно с МВД России по Алтайскому краю и с сотрудниками исправительной колонии №8.

Это не первый побег из ИК-8: в прошлом году из колонии-поселения сбежал рецидивист Алексей Алексеев, осуждённый за разбой и грабёж.