В Новосибирской области продолжаются поиски двоих сбежавших из колонии преступников

Пресс-служба ГУ ФСИН России

Двое сбежавших из колонии в Новосибирске были судимы за убийство и кражи.

В Новосибирске 22 октября из колонии сбежали двое заключенных. Ранее они были судимы за убийство, угоны и кражи. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

23-летний Сергей Усаров и 43-летний Игорь Кащенко сбежали из колонии-поселения №8 на улице Богдана Хмельницкого. Осужденные носят гражданскую одежду и имеют при себе деньги.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», первый приговор Сергей Усаров получил за нарушение закона в 2015 году — 2,5 года за наркотики. Ему было 17 лет, и он отделался условным сроком. Спустя 2 года парень совершил серию квартирных краж. На этот раз срок стал реальным — до конца лета 2019 года. В марте 2020 — еще один грабеж, 1,5 года условно. Спустя год 22-летний Сергей совершил еще одну кражу, и срок заменили на реальный. К марту 2021 года Сергей был должен отсидеть 3 года в колонии строгого режима — летом к этому сроку прибавили еще 3 месяца, за кражу в колонии. Спустя год его перевели в колонию-поселение, откуда он и сбежал 22 октября 2022 года.

Игорь Кащенко в 2003 году угнал автомобиль и получил год условно. Спустя год — еще несколько грабежей, вымогательство, разбои и кражи и одно обвинение в пособничестве в убийстве — этих нарушений закона хватило, чтобы провести в местах лишения свободы 17 лет, до конца 2020 года.

Апрель 2021 — и еще один срок, за кражи и мошенничество. Изначально его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, но после обжалования снизили срок до 2,5 лет. В колонию-поселение №8 на Богдана Хмельницкого его перевели в октябре 2022 года. Он сбежал, не пробыв в ней и месяца.

Предыдущий побег из колонии-поселения №8 состоялся в ноябре прошлого года: сбегал осуждённый за грабёж и разбой Алексей Алексеев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два рецидивиста напали на жительницу Новосибирска и отобрали у неё 45 тысяч рублей.