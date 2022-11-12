Метель в Новосибирске продлится до следующей недели

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики прогнозируют завершение метели в Новосибирске не раньше следующей недели.

Gismeteo сообщает, что снегопад, вызвавший в Новосибирске массовые ДТП и пробки, продлится до следующей недели.

Снегопад продлится до воскресенья, 13 ноября. С понедельника, 14 ноября до среды, 16 ноября, температура в Новосибирске составит 0 градусов, а с четверга, 17 ноября воздух вновь остынет.

19 и 20 ноября ожидается сильный ветер, с порывами до 14 м/с. В будни — не более 3 м/с.

По данным Яндекс.Погоды, В Новосибирске на протяжение всей следующей недели продолжатся осадки, хотя дождя не ожидается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что изменений в погоде не следует ожидать до следующей недели.