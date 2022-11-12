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Из-за снегопада в Новосибирске происходят массовые ДТП и возникают сильные пробки

Фото Из-за снегопада в Новосибирске происходят массовые ДТП и возникают сильные пробки
Фото Из-за снегопада в Новосибирске происходят массовые ДТП и возникают сильные пробки

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

12 ноября сильный снегопад вызвал в Новосибирске массовые ДТП и серьезные пробки.

По оценкам 2ГИС загруженность трафика на дорогах Новосибирска в субботу, 12 ноября, на 7 баллов. Пользователи сервиса делятся информацией о пробках и показывают фотографии поврежденных автомобилей.

Тяжелее всего ситуация обстоит на Большевистской, Сибиряков-Гвардейцев и Гусинобродском шоссе.

Кроме того, в городе произошло несколько ДТП, в частности, на Владимирской — с фурой Delko, и недалеко от Новосибирского зоопарка — с двумя легковыми автомобилями.

Ранее Сиб.фм сообщал о смертельном ДТП с фурой на трассе Новосибирск-Омск, а также аварией Land Cruiser и «КамАза» со смертельным исходом.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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пробки
2ГИС
авария, дтп
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