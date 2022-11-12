Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе

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Совсем скоро декабрь, а значит и новогодние праздники. В материале Сиб.фм рассказываем, как будут отдыхать россияне в январе 2023 года.

В будущем году новогодние каникулы продлятся восемь дней — с 1 по 8 января. Обратим внимание, что 31 декабря выпадает на субботу — нерабочий день. Следовательно, россияне будут отдыхать на один день больше — 9 дней. Соответственно, жители страны выйдут на работу уже 9 января, в понедельник.

Напомним, что 2023 год начнется сразу с двух государственных праздников:

Новый год — 1 января (воскресенье);

Рождество Христово — 7 января (суббота).

Отметим, что в 2023 году россиян ждут не только январские длинные выходные, но и февральские (четыре дня), майские (три выходных — четыре рабочих — четыре выходных), а также июньские и ноябрьские (по три дня соответственно).

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на зиму. Так, зима в центральных регионах страны наступит примерно 1 декабря. По его словам, долгосрочные прогнозы указывают на то, что температура воздуха в декабре будет близка к нормальным значениям — это — 8,6 градуса ночью и — 3,5 градуса днем.

Однако следующие зимние месяцы стоит ожидать температурные аномалии. Так, в январе ожидается температура выше нормы: — 12,3 градуса ночью и — 6,3 градуса днем. А феврале температура составит: — 11,1 градуса ночью и — 4,2 градуса днем. Тишковец уточнил, что долгосрочный прогноз погоды обновляется по мере получения новых данных.

Ранее Сиб.фм писал о том, то в Новосибирске представили программу празднования Нового года 2023. Напомним, что эксперты назвали товары, которые точно подорожают перед Новым годом, а также стало известно кому 2023 год принесет счастье и глобальные перемены.

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