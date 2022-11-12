17-летний школьник из Новосибирска стал миллионером из-за любви к путешествиям

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

17-летний школьник из Новосибирска Иван Тимошенко стал победителем федерального конкурса "Большая перемена" и выиграл 1 миллион рублей.

Одиннадцатиклассник из Новосибирска Иван Тимошенко выиграл 1 миллион рублей в конкурсе "Большая перемена". Школьник учится в физматшколе при НГУ и мечтает поступить в московский вуз. О победе сибиряка сообщила пресс-служба СУНЦ НГУ.

Федеральный конкурс "Большая перемена" создан для того, чтобы помочь школьникам раскрыть свои способности и таланты. Участникам необходимо подготовить видеовизитку, написать эссе и решить кейс с предложенной задачей.

Иван Тимошенко занимался созданием туристического маршрута по железной дороге.

Школьник признался, что очень любит путешествовать, поэтому работать над конкурсным заданием для него было интересно.

"Мой кейс был от ОАО РЖД и заключался в создании нового туристического маршрута на поезде-отеле по одному из регионов России", — поделился победитель.

Иван продумал туристический маршрут по Мурманской области.

В финале одиннадцатиклассник лучше всех справился с заданием по созданию модели платформы для самообразования и развития.

Новосибирец попал в числе 300 победителей, которым выдали по 1 млн рублей.

Иван Тимошенко признался, что пока не решил, как потратит выигранные средства. Он добавил, что после окончания школы намерен поступить в МГУ и учиться на биологическом факультете.

Ранее Сиб.фм писал о другом школьнике из Новосибирска, который также выиграл миллион рублей в "Большой перемене".