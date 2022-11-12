Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Убрать нависшее веко можно с помощью макияжа: 3 секрета визажистов для женщин после 40 лет

Фото Убрать нависшее веко можно с помощью макияжа: 3 секрета визажистов для женщин после 40 лет
Фото Убрать нависшее веко можно с помощью макияжа: 3 секрета визажистов для женщин после 40 лет

Freepik, authors: Kostikova, Wirestock

Женщины, нанося макияж хотят подчеркнуть красоту своего лица, однако есть несколько ошибок, которые лишь состарят лицо и испортят образ. В материале Сиб.фм рассказываем о ключевых ошибках и как их избежать.

Хайлайтер и перламутровые тени

Фото Убрать нависшее веко можно с помощью макияжа: 3 секрета визажистов для женщин после 40 лет 2

На молодой коже естественное свечение смотрится действительно красиво. Однако зрелым женщинам лучше забыть о средствах для макияжа со светоотражающими частичками. Содержащиеся в них блестки попадают в морщины, что будет их только подчеркивать. В результате вы не скроете возрастные изменения, а только лишний раз их выделите.

Тяжелые смоки

Фото Убрать нависшее веко можно с помощью макияжа: 3 секрета визажистов для женщин после 40 лет 3

Темный дымчатый макияж в сочетании с нарощенными ресницами и ярко оформленными бровями лишь перегрузят образ. Молодость простит все, а вот после 40 уже стоит сделать акцент на естественности. Омолодиться поможет легкий макияж в благородных оттенках. Эксперты рекомендуют обратить внимание на бежевую, персиковую и розовую гаммы.

Скульптурирование

Фото Убрать нависшее веко можно с помощью макияжа: 3 секрета визажистов для женщин после 40 лет 4

Этим приемом можно активно пользоваться молодым девушкам, желающим скорректировать черты лица без пластики. В зрелом же возрасте кожа теряет эластичность, а овал плывет – в таком случае контуринг только подчеркнет недостатки.

Ранее Сиб.фм писал о том, как убрать морщины без ботокса. Напомним, что косметолог проболталась о копеечном аптечном средстве от морщин, а также мы рассказали о упражнениях, которые помогут избавиться от морщин.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
красота
женщины
ошибка
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

57223
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
44210
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
22071
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
17114
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях
16710
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
16437
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
13937
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022