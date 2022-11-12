Убрать нависшее веко можно с помощью макияжа: 3 секрета визажистов для женщин после 40 лет

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Женщины, нанося макияж хотят подчеркнуть красоту своего лица, однако есть несколько ошибок, которые лишь состарят лицо и испортят образ. В материале Сиб.фм рассказываем о ключевых ошибках и как их избежать.

Хайлайтер и перламутровые тени

На молодой коже естественное свечение смотрится действительно красиво. Однако зрелым женщинам лучше забыть о средствах для макияжа со светоотражающими частичками. Содержащиеся в них блестки попадают в морщины, что будет их только подчеркивать. В результате вы не скроете возрастные изменения, а только лишний раз их выделите.

Тяжелые смоки

Темный дымчатый макияж в сочетании с нарощенными ресницами и ярко оформленными бровями лишь перегрузят образ. Молодость простит все, а вот после 40 уже стоит сделать акцент на естественности. Омолодиться поможет легкий макияж в благородных оттенках. Эксперты рекомендуют обратить внимание на бежевую, персиковую и розовую гаммы.

Скульптурирование

Этим приемом можно активно пользоваться молодым девушкам, желающим скорректировать черты лица без пластики. В зрелом же возрасте кожа теряет эластичность, а овал плывет – в таком случае контуринг только подчеркнет недостатки.

Ранее Сиб.фм писал о том, как убрать морщины без ботокса. Напомним, что косметолог проболталась о копеечном аптечном средстве от морщин, а также мы рассказали о упражнениях, которые помогут избавиться от морщин.

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