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В Новосибирске начали выпускать бронежилеты "Архангел" с инновационной защитой

Фото В Новосибирске начали выпускать бронежилеты "Архангел" с инновационной защитой
Фото В Новосибирске начали выпускать бронежилеты "Архангел" с инновационной защитой

Фото из группы "Новосибирская область" в "ВК"

Новосибирское предприятие увеличило выпуск бронежилетов "Архангел" с инновационной защитой для нужд СВО.

Бронежилеты с повышенным уровнем защиты "Архангел" начали выпускать в Новосибирске. В производстве используются уникальные научные разработки, которые позволяют минимизировать последствия ранения.

"Сейчас всем нужна штурмовая комплектация с максимальной возможностью противоосколочной защиты. Вот это — только чехол. В нем устанавливается противоосколочный пакет, а перед ним — керамокомпозитная бронепанель. Панель остановила пулю, но очень сильный импульс переходит на тело, поэтому должны быть вот такие демпферы", — объяснил принцип работы бронежилета представитель предприятия.

Фото В Новосибирске начали выпускать бронежилеты

По его словам, изделие получило нарицательное название "Архангел", в честь святого архангела Михаила, который считается покровителем воинов.

На предприятии по производству бронежилетов трудится много женщин. Все они понимают уровень ответственности, которая лежит на них. Не случайно, швеи готовы задерживаться на работе, чтобы выполнить больше заказов для нужд.

"Появилось больше отвественности у работников. Все понимают, какая складывается ситуация, и что нам для этого нужно сделать. Надо как можно больше всех одеть и обеспечить. Мы как истинные патриоты нашей страны на это откликаемся", — сказала сотрудник цеха.

Как ранее писал Сиб.фм, предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области заявили о потребности в работниках на фоне роста объемов производства. В настоящее время на 19 предприятий требуется почти 900 сотрудников на зарплату до 120 тысяч рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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