Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях

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Житель Новосибирска распространял в соцсетях фото с телами якобы погибших в спецоперации военных.

Силовики задержали в Новосибирске мужчину, который публиковал в социальных сетях фотографии, которые выдавал за кадры с телами погибших российских солдат. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia. Мужчина при задержании рассказал, что родился во Львове, а позже переехал в Россию и стал гражданином страны.

Кроме того, задержанный дал признательные показания о критике граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Также фейки, распространяемые мужчиной, касались якобы сдаче российских солдат в плен украинской армии.

На записи, опубликованной каналом, задержанный раскаивается в своих поступках и обещает впредь не совершать таких ошибок.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске женщину в третий раз оштрафовали за дискредитацию армии. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда 26 сентября. В Каталису Гольдину обвиняют в том, что разместила в соцсетях стихотворение собственного сочинения. Ей выписали штраф на 40 тысяч рублей.

Раньше Каталиса Голдина уже привлекалась за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. В первый раз она демонстрировала окружающим ноутбук, на котором были наклейки с изображениями провокационных лозунгов и детей. Тогда Каталису оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбуждено 43 дела о "дискредитации армии".