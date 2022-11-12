Житель Новосибирска задержан за фейки в соцсетях о погибших в СВО военных

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, телеграм-канал Mash Siberia

В Новосибирске задержан мужчина, который публиковал в соцсетях фото, выдавая их за кадры с телами погибших в СВО российских солдат.

Уроженец Львова задержан в Новосибирске по подозрению в публикации в соцсетях фейковых фото, которые мужчина выдавал за тела погибших в СВО российских военных. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Также получивший российское гражданство мужчина в Интернете критиковал частичную мобилизацию, распространял другую ложную информацию. В частности, он писал о якобы сдаче российских солдат в плен украинской армии.

Задержанный уже дал признательные показания. На видео, опубликованном каналом, он заявил, что раскаивается и пообещал впредь не совершать подобного.

Напомним, после начала частичной мобилизации военкомат в Новосибирске подвергся нападению. В сентябре мужчина бросил в здание военкомата Кировского и Ленинского районов Новосибирска бутылки с зажигательной смесью.

Позже силовики установили заказчиков и исполнителей преступления. Сообщалось, что целью поджогов было "устрашение населения, склонения жителей региона к отказу от участия" в СВО на Украине.