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Житель Новосибирска задержан за фейки в соцсетях о погибших в СВО военных

Фото Житель Новосибирска задержан за фейки в соцсетях о погибших в СВО военных
Фото Житель Новосибирска задержан за фейки в соцсетях о погибших в СВО военных

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, телеграм-канал Mash Siberia

В Новосибирске задержан мужчина, который публиковал в соцсетях фото, выдавая их за кадры с телами погибших в СВО российских солдат.

Уроженец Львова задержан в Новосибирске по подозрению в публикации в соцсетях фейковых фото, которые мужчина выдавал за тела погибших в СВО российских военных. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Фото Житель Новосибирска задержан за фейки в соцсетях о погибших в СВО военных 2

Также получивший российское гражданство мужчина в Интернете критиковал частичную мобилизацию, распространял другую ложную информацию. В частности, он писал о якобы сдаче российских солдат в плен украинской армии.

Задержанный уже дал признательные показания. На видео, опубликованном каналом, он заявил, что раскаивается и пообещал впредь не совершать подобного.

Напомним, после начала частичной мобилизации военкомат в Новосибирске подвергся нападению. В сентябре мужчина бросил в здание военкомата Кировского и Ленинского районов Новосибирска бутылки с зажигательной смесью.

Позже силовики установили заказчиков и исполнителей преступления. Сообщалось, что целью поджогов было "устрашение населения, склонения жителей региона к отказу от участия" в СВО на Украине.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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