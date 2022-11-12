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общество

Жители Новосибирска пожаловались на странный гул по ночам

Фото Жители Новосибирска пожаловались на странный гул по ночам
Фото Жители Новосибирска пожаловались на странный гул по ночам

Фото: https://ru.freepik.com/author/karlyukav

В Новосибирске жителей Центрального района напугал странный шум ночью.

Жители Центрального района Новосибирска пожаловались на странный гул по вечерам и ночам. Со слов горожан, шум начинается после 18 часов и длится довольного долго.

"Ощущение, будто какой-то самолет летит, издает гул. Звук откуда-то сверху", — поделились жители.

Они предположили, что звук издает работающая ТЭЦ. Однако официальных комментариев по поводу источника шума пока не поступало.

Ранее новосибирцы жаловались на полеты вертолетов и дронов над городом. Как выяснилось, с помощью аэросъемки проводится обследование теплосетей на дефекты. Тепловизор показывает утечки и повреждения изоляции.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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