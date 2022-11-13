На кампус для двух вузов в Новосибирске понадобится 13 миллиардов рублей

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В Новосибирске озвучена стоимость кампуса для двух вузов вместительностью 2 тысячи человек: сам ректор считает, что сумма достаточно велика.

Проект совместного кампуса запланирован для двух вузов — Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и Сибирского государственного университета путей и сообщения (СГУПС). Заявка на строительство кластера была подана для участия в программе по созданию кампусов мирового уровня. В ближайшее время будут подведены итоги, а ректор НГТУ Анатолий Батаев уже рассказал о реальной стоимости проекта.

"То, что мы запроектировали, его стоимость достаточно велика — 13 миллиардов рублей", – заявил ТАСС Анатолий Батаев.

Как отметил ректор НГТУ, он надеется, что половину этой суммы выделят из федерального бюджета, ещё половину предоставит частный инвестор.

Также напомним, что месяц назад стала известна стоимость только одного корпуса кампуса НГУ – она составляет 2,4 миллиарда рублей.