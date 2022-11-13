Учёные из Новосибирска доказали, что антистресс-игрушки помогают развитию детей

Фото из архива Сиб.фм

О результатах своего исследования рассказали в НИИ гигиены: новосибирские учёные пришли к выводу, что у 60% детей игры в поп-ит или сквиш приводили к повышению работоспособности.

Результаты исследования появились на сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. Учёные несколько дней подряд давали детям перебирать в руках поп-ит и сквиши и пришли к выводу, что в 60% у пациентов снижалась тревожность, а повышалась интеллектуальная работоспособность.

«Изучению подлежат показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность, настроение, аппетит, успешность выполнения дозированных заданий, потребность в вербальном общении»,

— говорится в заключении учёных.

После использования антистресс-игрушек учёные заметили, что принявшие участие в испытании легче переносят повышенные нагрузки. Поэтому в Новосибирском НИИ гигиены намерены в ближайшее время разработать рекомендации для применения антистресс-игрушек в учебном процессе.

Читайте также на сайте Сиб.фм, как поп-ит и сквиши стали "вирусными" игрушками.