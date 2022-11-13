Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество наука

Учёные из Новосибирска доказали, что антистресс-игрушки помогают развитию детей

Фото Учёные из Новосибирска доказали, что антистресс-игрушки помогают развитию детей
Фото Учёные из Новосибирска доказали, что антистресс-игрушки помогают развитию детей

Фото из архива Сиб.фм

О результатах своего исследования рассказали в НИИ гигиены: новосибирские учёные пришли к выводу, что у 60% детей игры в поп-ит или сквиш приводили к повышению работоспособности.

Результаты исследования появились на сайте ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. Учёные несколько дней подряд давали детям перебирать в руках поп-ит и сквиши и пришли к выводу, что в 60% у пациентов снижалась тревожность, а повышалась интеллектуальная работоспособность.

«Изучению подлежат показатели, характеризующие концентрацию внимания и умственную работоспособность, настроение, аппетит, успешность выполнения дозированных заданий, потребность в вербальном общении»,

— говорится в заключении учёных.

После использования антистресс-игрушек учёные заметили, что принявшие участие в испытании легче переносят повышенные нагрузки. Поэтому в Новосибирском НИИ гигиены намерены в ближайшее время разработать рекомендации для применения антистресс-игрушек в учебном процессе.

Читайте также на сайте Сиб.фм, как поп-ит и сквиши стали "вирусными" игрушками.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

90147
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
22848
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
17522
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
17452
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях
16391
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
14934
В Зеленый день Сбера выдачи потребительских кредитов превышают рекордные миллиард рублей в час
14048
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022