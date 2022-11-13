Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирск попала заражённая ботулизмом кукуруза из Узбекистана

Фото В Новосибирск попала заражённая ботулизмом кукуруза из Узбекистана
Фото В Новосибирск попала заражённая ботулизмом кукуруза из Узбекистана

Фото: RU.FREEPIK.COM

Роспотребнадзор предупреждает новосибирцев о риске заразиться ботулизмом из-за некачественной кукурузой.

В Новосибирск завезли партию кукурузы в вакуумной упаковке, которая может быть заражена ботулизмом. Об предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора. В Сибирь продукт фирмы A.I.M-SHAMSHOD. попал из Узбекистана.

«Поставки осуществлялись в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Республику Хакасия, Республику Бурятия и Забайкальский край. Настоятельно рекомендуется информировать территориальные органы Роспотребнадзора о случаях выявления данной продукции, а также ни в коем случае не употреблять ее в пищу», – уточняет ведомство.

Споры ботулизма могут попасть в консервированные продукты из воды и почвы. Безопасной такая еда может стать только после термообработки в течение 15-20 минут. Хранить консервы стоит в холодильнике или погребе, уточнили в ведомстве.

«Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы», — добавили в Роспотребнадзоре.

Банку из-под подозрительных консервов следует отдать на исследование.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как сохранить красные помидоры без консервации.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

108558
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
27685
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
23372
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
22963
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
17504
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях
15424
В Зеленый день Сбера выдачи потребительских кредитов превышают рекордные миллиард рублей в час
14088
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022