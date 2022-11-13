В Новосибирск попала заражённая ботулизмом кукуруза из Узбекистана

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Роспотребнадзор предупреждает новосибирцев о риске заразиться ботулизмом из-за некачественной кукурузой.

В Новосибирск завезли партию кукурузы в вакуумной упаковке, которая может быть заражена ботулизмом. Об предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора. В Сибирь продукт фирмы A.I.M-SHAMSHOD. попал из Узбекистана.

«Поставки осуществлялись в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Республику Хакасия, Республику Бурятия и Забайкальский край. Настоятельно рекомендуется информировать территориальные органы Роспотребнадзора о случаях выявления данной продукции, а также ни в коем случае не употреблять ее в пищу», – уточняет ведомство.

Споры ботулизма могут попасть в консервированные продукты из воды и почвы. Безопасной такая еда может стать только после термообработки в течение 15-20 минут. Хранить консервы стоит в холодильнике или погребе, уточнили в ведомстве.

«Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы», — добавили в Роспотребнадзоре.

Банку из-под подозрительных консервов следует отдать на исследование.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как сохранить красные помидоры без консервации.