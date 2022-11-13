В Новосибирске проходят подготовку мобилизованные из отряда "Отважные"

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На подготовку в Новосибирскую область прибыли мобилизованные снайперы из отряда "Отважные" – сейчас на полигоне они оттачивают технику стрельбы.

Видео с кадрами подготовки отряда "Отважные" в Новосибирске было опубликовано в телеграмм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Согласно описанию к видеоматериалу, мобилизованные сейчас оттачивают навыки работы с целью, выбору огневых позиций, а также учатся идеальной маскировки.

Перед тем, как снайперам столкнуться с реальными целями, необходимо привыкнуть к оружию, спецоборудованию, к которому относятся и приборы наблюдения, и приборы прицеливания.

Известно, что на счету отряда "Отважные" есть сбитые танки ВСУ. Одна из позиций, которую охраняли снайперы подразделения — Краснолиманское направление.

Напомним, снайпер – одна из востребованных военных специальностей среди мобилизованных. Напомним, в последний месяц переподготовку прошли и были отправлены в зону СВО 50 тысяч человек.