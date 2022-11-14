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Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Сибирской аграрной неделе»

Фото Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Сибирской аграрной неделе»
Фото Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Сибирской аграрной неделе»

Фото: Банк Уралсиб

С 9 по 11 ноября 2022 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла крупнейшая на территории Сибири и Дальнего Востока международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя», участником которой стал Банк Уралсиб.

Форум проводился при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Новосибирской области, в нем приняли участие более 200 компаний. Производители и поставщики из России, дальнего и ближнего зарубежья в течение трех дней представляли гостям выставки свою технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, а также инновационные технологии.

Сотрудники Банка Уралсиб во время форума провели ряд консультаций для компаний агропромышленного комплекса: рассказали о возможностях банка в реализации инвестиционных планов предприятий, о его преимуществах в обслуживании внешнеэкономической деятельности, расчетно-кассовом обслуживании, предоставлении овердрафта и лизинга.

«Мы первый раз принимаем участие в «Сибирской аграрной неделе» и убедились, что можем быть полезны многим предприятиям и организациям агропромышленного комплекса. Банк готов предложить им свои продукты, услуги и сервисы, помочь в реализации бизнес-планов», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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