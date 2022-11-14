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Директора компании оштрафовали на 100 тысяч рублей за пожар на мусорном полигоне под Новосибирском

Фото Директора компании оштрафовали на 100 тысяч рублей за пожар на мусорном полигоне под Новосибирском
Фото Директора компании оштрафовали на 100 тысяч рублей за пожар на мусорном полигоне под Новосибирском

Фото: Freepik.com

За пожар на свалке под Новосибирском директора эксплуатирующей компании оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Прокуратура проверила полигон ТКО в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области после летнего пожара и выявила ряд нарушений. За них директора эксплуатирующего предприятия оштрафовали на 100 тысяч рублей.

16 июля на мусорном полигоне произошел пожар, который тушили в течение трёх дней. ООО «Водолей», эксплуатирующее полигон, допустило это возгорание и не уведомило о нём МЧС.

На то, чтобы полностью потушить пожар, ушло около двух недель. Так, 25 июля министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов сообщал, что осталось потушить еще треть от общей площади горения.

Также выяснилось, что полигон не стоит на учёте объектов, загрязняющих окружающую среду, объекты размещения свалки не инвентаризованы, показатели загрязнения не измерены, а в 2021 году отходы IV класса опасности в 2021 году размещались без лицензии.

Наконец, предприятие не заплатило за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год и не представило декларацию о плате.

За все эти нарушения директору внесли представление. Формально его удовлетворили, но фактически нарушения не были устранены. Прокурор направил дело в Коченевский районный суд, чтобы обязать ООО «Водолей» устранить нарушения. Дело до сих пор находится на рассмотрении.

«По инициативе природоохранной прокуратуры директор общества привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 6.35 (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований), ч. 11, 12 ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды), 8.5 (сокрытие экологической информации), 8.41 (невнесение платы за негативное воздействие) и 8.46 КоАП РФ (неподача заявки на постановку на учет). Ему назначены штрафы на общую сумму 100 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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