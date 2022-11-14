Эксперты дали рекомендации по покупке зимней резины в Новосибирске

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Температура воздуха в Новосибирске пока держится на нулевой отметке, однако уже скоро похолодает. Поэтому тянуть с заменой автомобильных шин нельзя. Эксперты Авито поделились рекомендациями, как выбрать подходящий комплект резины и на что обратить внимание при покупке.

В идеале сезонную замену покрышек рекомендуется проводить после того, как среднесуточные температуры установятся на отметке ниже +5 градусов. При такой температуре летние шины начинают твердеть, а езда становится небезопасной. Когда уличные температуры опускаются ниже нуля, менять шины нужно незамедлительно. Для новосибирских автовладельцев одной из основных площадок, где можно купить зимние покрышки, остается Авито. По данным Авито, в октябре продажи зимних шипованных шин в городе выросли в 2,2 раза по сравнению с сентябрем, а нешипованных – в 2,4 раза. Покупка “шипов” в Новосибирске обходилась автовладельцам в среднем в 12 300 рублей, а “липучек” – в 13 190 рублей.

Подойдет ли всесезонка для новосибирских дорог

Всесезонные шины только на первый взгляд кажутся выгодным решением, но на практике всесезонная резина плохо подходит даже для сибирского лета и совсем не годится для долгих зимних морозов. Зимой столбик термометра может опускаться до отметки -35 градусов, а оттепели бывают редко.

Резина, из которой изготавливают всесезонные покрышки, не подходит для таких суровых климатических условий. Затвердевшие шины не способны обеспечивать нормальное сцепление с дорожным полотном, особенно если на дороге много снега. Для безопасной езды в сибирские зимы обязательно нужны зимние шины с маркировкой в виде горных пиков и снежинки.

Шипы и липучки: за и против

Фрикционные и шипованные шины обеспечивают необходимую безопасность зимней езды, но отличаются по способу сцепления с дорогой, поэтому при выборе между шипами и липучками нужно отталкиваться от особенностей самих автопокрышек и эксплуатации автомобиля.

Шипованная резина более твердая и имеет глубокий протектор, в котором зафиксированы небольшие металлические шипы. Во время движения шипы обеспечивают необходимое сцепление с дорогой. Фрикционные шины изготавливают из мягкой резины, а в протекторе нарезают глубокие ламели. Под тяжестью автомобиля ламели расходятся, пятно контакта с дорогой увеличивается и шины “прилипают” к дороге. За это фрикционная резина получила меткое название “липучки”.

При езде по сухому асфальту разница между шипами и липучками практически незаметна, а при соблюдении скоростного режима до 120 км/час оба варианта безопасны. В то же время при движении по мокрому асфальту разница становится очевидной: липучки обеспечивают более хорошее сцепление с дорогой и курсовую устойчивость. Глубокие ламели эффективно отводят влагу, что важно при движении по мокрой дороге.

При движении по льду и снегу поведение шипов и липучек сильно отличается. Считается, что шипованная резина лучше подходит для езды по обледенелой дороге — автомобиль с шиповками быстрее разгоняется, лучше тормозит и имеет меньший тормозной путь. Однако это справедливо только в том случае, если лед рыхлый или с тонкой водяной пленкой сверху. В сильные морозы лед становится твердым, поэтому шипы с трудом пробивают его — это ухудшает сцепление. Мягкие фрикционные шины в таких условиях ведут себя отлично. Ездить по снегу безопасно и на шипах, и на липучках, но при движении по глубокому снегу легче управлять машиной с шипованной резиной.

Учитывая особенности шипованной и фрикционной резины, можно сделать вывод, что шипы лучше подходят для частой езды по снегу и рыхлому льду, а также по плохо расчищенным проселочным дорогам. В городских условиях, где улицы регулярно чистят, или же на сухом льду при экстремально низких температурах лучше показывают себя липучки.

Для суровой сибирской зимы подойдут мягкие липучки со скандинавским типом протектора. Такие шины отлично чувствуют себя в суровые морозы, хорошо удерживают машину на обледенелом и заснеженном дорожном полотне, а также не теряют своих свойств при перепадах температур.

О чем нужно помнить при выборе типоразмера зимних шин

Диапазон рекомендованных типоразмеров покрышек можно посмотреть в инструкции к автомобилю. Выходить за эти параметры не стоит, так как любое отклонение сказывается на безопасности движения. На самой покрышке типоразмер указывается в маркировке на боковине. Выглядит такая надпись как буквенно-цифровой код, например, 175/65 R15, что обозначает ширину покрышки, отношение высоты профиля к ширине в процентах, тип корда и посадочный диаметр.

При выборе типоразмера следует учитывать особенности эксплуатации автомобиля зимой. Далеко не всегда дороги хорошо расчищены, поэтому необходимо обеспечить не только хорошее сцепление, но и проходимость автомобиля. Этот параметр обеспечивает высота протектора. Для сибирской зимы лучше всего выбирать максимальную высоту протектора в пределах, рекомендованных автопроизводителем. Ширина шины также влияет на уверенное движение по снегу. В экстремальных зимних условиях лучше ведут себя на дороге узкие шины, поскольку они обеспечивают более высокое поверхностное давление на дорожное покрытие.

Эксперты Авито при подборе шин онлайн советуют использовать фильтры, где собраны все важные параметры: ширина профиля, высота, диаметр, состояние – б/у или новое и рейтинг продавца (частника или компании). Также можно указать комплектность. Фильтры существенно экономят время, так как благодаря им платформа покажет только те предложения, которые отвечают заданным пользователем параметрам.

О чем еще нужно помнить при покупке б/у шин

Чтобы покупка б/у шин вместо экономии не принесла проблем, важно правильно оценить их остаточный ресурс. На него влияют возраст покрышек, остаточная глубина протектора и износ. Специалисты рекомендуют придерживаться при выборе нескольких простых правил.

● Возраст б/у резины не должен быть больше 4 лет, оптимально – 2-3 года. Это связано с тем, что срок службы автопокрышек составляет 5 лет с момента их производства, и даже если шины практически не эксплуатировались, но их возраст приблизился к предельному или превысил его, от покупки лучше отказаться.

● Остаточная глубина протектора должна быть не меньше 4 мм. Оценить его можно по индикаторам износа: ряду цифр, цветовому пятну или металлической планке. Также можно измерить глубину протектора в нескольких местах обычной линейкой.

● Оптимально покупать полный комплект резины. Иногда в желании сэкономить автовладельцы заменяют в предыдущем комплекте одну или две наиболее изношенные покрышки. Такой подход неоправдан, так как колеса будут отличаться по коэффициенту сцепления. В результате езда на машине, где стоят шины с разным рисунком протектора, становится опасной.

● Перед покупкой следует оценить степень износа покрышек и их целостность. Износ покрышек должен быть равномерным, также на шинах не должно быть трещин, залысин, участков расслоений и т.д. Такие дефекты могут появиться даже на новых шинах, если их неправильно хранили. На шипованной резине нужно дополнительно осмотреть шипы и проверить, насколько плотно они удерживаются в протекторе и нет ли на них ржавчины.

Важно помнить, что на состояние резины влияет множество факторов, в том числе, особенности эксплуатации автомобиля. К преждевременному износу приводят агрессивная езда, регулярный перегруз автомобиля и проблемы с развалом-схождением.

На текущий момент новосибирцы разместили 98 тыс. предложений по продаже шин, при этом 56% объявлений – это новые товары.

Ранее Сиб.фм сообщал о ситуации на дорогах в понедельник, 14 ноября.