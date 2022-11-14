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Житель Новосибирска заплатит за Ferrari 310 тысяч рублей транспортного налога

Фото Житель Новосибирска заплатит за Ferrari 310 тысяч рублей транспортного налога
Фото Житель Новосибирска заплатит за Ferrari 310 тысяч рублей транспортного налога

Фото: pixabay.com

В Новосибирске владелец Ferrari заплатит максимальный транспортный налог в 310 тысяч рублей.

Новосибирец отдаст 310 тысяч рублей в качестве транспортного налога за свой Ferrari 2018 года, сообщает Infopro54 со ссылкой на начальника отдела налогообложения имущества регионального УФНС Андрея Сударева.

Мощность двигателя этого автомобиля составляет 690 лошадиных сил, а средняя стоимость — 15 миллионов рублей.

«Повышающий коэффициент начисляется в соответствии с перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, который размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России, — пояснил Сударев.

В общей сложности за 2022 год в регионе начислили налог к уплате на транспорт суммой в 22,4 миллиарда 558 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о драке водителя и пешехода на площади Гарина-Михайловского в Новосибирске. Кроме того, поступали рекомендации экспертов по покупке зимней резины.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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УФНС по Новосибирской области
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транспортный налог
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