Житель Новосибирска заплатит за Ferrari 310 тысяч рублей транспортного налога

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В Новосибирске владелец Ferrari заплатит максимальный транспортный налог в 310 тысяч рублей.

Новосибирец отдаст 310 тысяч рублей в качестве транспортного налога за свой Ferrari 2018 года, сообщает Infopro54 со ссылкой на начальника отдела налогообложения имущества регионального УФНС Андрея Сударева.

Мощность двигателя этого автомобиля составляет 690 лошадиных сил, а средняя стоимость — 15 миллионов рублей.

«Повышающий коэффициент начисляется в соответствии с перечнем легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, который размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России, — пояснил Сударев.

В общей сложности за 2022 год в регионе начислили налог к уплате на транспорт суммой в 22,4 миллиарда 558 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о драке водителя и пешехода на площади Гарина-Михайловского в Новосибирске. Кроме того, поступали рекомендации экспертов по покупке зимней резины.