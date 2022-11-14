Водитель подрался с пешеходом на площади Гарина-Михайловского в Новосибирске

Скриншот: видео группы «АСТ-54»

В Новосибирске на площади Гарина-Михайловского автомобилист чуть не сбил пешехода, а позже подрался с ним.

На площади Гарина-Михайловского автомобилист чуть не сбил человека на пешеходном переходе и затем вышел разобраться с гражданином, сделавшим ему замечание из-за неосторожной езды, сообщает группа «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В видеозаписи размещенной в группе видно, как пешеход сцепился с водителем в синей куртке. Позже автомобилиста, кричащего ругательства вслед мужчине, успокаивают прохожие.

Ранее Сиб.фм сообщал о ситуации на дорогах Новосибирска утром, 14 ноября. Кроме того, поступали рекомендации экспертов по покупке зимней резины.