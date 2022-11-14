Новосибирский детский сад проверят на педикулез по поручению главы СКР Бастрыкина

Фото: pixabay.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с антисанитарией и жалобами на вшей в одном из детсадов Новосибирска.

Один из новосибирских детских садов, в адрес которого поступили жалобы на антисанитарные условия содержания детей и вшей, проверят сотрудники Следственного Комитета России по Новосибирской области по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба СК России.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе и результатах доследственной проверки с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Постельные принадлежности воспитанников не проходят должную санитарную обработку, в связи с чем имеются случаи заражения детей педикулёзом», — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что родители неоднократно жаловались в местный муниципалитет, однако это не принесло результатов.

Доследственные мероприятия по поводу антисанитарии в детском саду проконтролирует в центральном аппарат СК России.

Ранее Сиб.фм сообщал об отказе представителей детского сада №510 в Калининском районе, откуда 28 октября самостоятельно ушел 2-летний малыш, прокомментировать инцидент. Кроме того, появлялась информация, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело о насилии в отношении школьника с эпилепсией.