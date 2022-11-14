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Новосибирский детский сад проверят на педикулез по поручению главы СКР Бастрыкина

Фото Новосибирский детский сад проверят на педикулез по поручению главы СКР Бастрыкина
Фото Новосибирский детский сад проверят на педикулез по поручению главы СКР Бастрыкина

Фото: pixabay.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с антисанитарией и жалобами на вшей в одном из детсадов Новосибирска.

Один из новосибирских детских садов, в адрес которого поступили жалобы на антисанитарные условия содержания детей и вшей, проверят сотрудники Следственного Комитета России по Новосибирской области по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба СК России.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе и результатах доследственной проверки с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Постельные принадлежности воспитанников не проходят должную санитарную обработку, в связи с чем имеются случаи заражения детей педикулёзом», — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что родители неоднократно жаловались в местный муниципалитет, однако это не принесло результатов.

Доследственные мероприятия по поводу антисанитарии в детском саду проконтролирует в центральном аппарат СК России.

Ранее Сиб.фм сообщал об отказе представителей детского сада №510 в Калининском районе, откуда 28 октября самостоятельно ушел 2-летний малыш, прокомментировать инцидент. Кроме того, появлялась информация, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело о насилии в отношении школьника с эпилепсией.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

детские сады
проверки
СУ СК РФ
детский сад
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антисанитария
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бастрыкин
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