Ошеломительная новость для пенсионеров: на 1 января 2023 года назначена рекордная индексация пенсий

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Неработающие пенсионеры с нетерпением ждут рекордной индексации пенсионных выплат. В материале Сиб.фм рассказываем, на какую прибавку могут рассчитывать пожилые граждане в начале 2023 года.

Пенсии для пожилых россиян будут увеличены с 1 января 2023 года на 4,8%. В пресс-службе Минтруда РФ уточнила, что индексация коснется страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в будущем году должен увеличить до 21 864 рублей.

По словам министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, в условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен.

«С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем размере 1000 рублей. Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15% что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)», — заявил он.

Однако Инвестор Татьяна Волкова считает, что рекордная индексация пенсий неработающих пенсионеров имеет много минусов.

«Любое увеличение пенсий – это вынужденная мера, не нужно смотреть на нее сквозь розовые очки», – заявила Волкова.

Она добавила, что на фоне индексации пенсий резко растут цены, прежде всего на продукты и товары первой необходимости, а также повышается стоимость ЖКУ. Получается, чем больше становятся пенсии, тем сильнее падает уровень жизни обычных россиян, подытожила эксперт.

Напомним, что Минтруд привел следующие данные: средняя страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам на 1 января 2022 года составляла 19017 рублей, после индексации пенсий 1 июня 2022 года средний размер пенсии увеличился до 20864 рублей, после 1 января 2023 года пенсии вырастут до 21864 рубля.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в ноябре изменится график выплаты пенсий. Напомним, что эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам, а также стало известно, как рассчитать будущую пенсию уже сейчас.

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