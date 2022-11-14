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У начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кулькова появился новый заместитель

Фото У начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кулькова появился новый заместитель
Фото У начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кулькова появился новый заместитель

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

В понедельник, 14 ноября, стало известно о новом назначении в ГУ МВД России по Новосибирской области: у начальника ведомства Андрея Кулькова появился новый заместитель.

Личному составу Владимир Борисенков был представлен сегодня, 14 ноября. Хотя приказ Президентом РФ был подписан ещё 31 октября. Владимир Иванович приехал из Брянской области, где отработал на разных должностях 27 лет.

Фото У начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кулькова появился новый заместитель 2

«Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году стажером по должности участкового инспектора милиции Трубчевского РОВД, инспектора группы кадров, — сказано на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

- С 1998 по 2007 год занимал должность заместителя начальника Трубчевского РОВД. В 2010 году назначен на должность — заместитель начальника УВД по Брянской области — начальник милиции общественной безопасности».

На последней должности Владимир Боисенков проработал 12 лет. В Брянске о нём отзываются как о бескомпромиссном и «твёрдом» начальнике. Видимо, в новосибирском главке он продолжит курировать направление общественной безопасности.

Напомним также, что год назад президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику ГУ МВД Новосибирской области Андрею Кулькову.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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