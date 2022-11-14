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В Кремле назвали сроки пресс-конференции Путина

Фото В Кремле назвали сроки пресс-конференции Путина
Фото В Кремле назвали сроки пресс-конференции Путина

Фото: Kremlin

Дату пресс-конференции Путина объявят, исходя из сроков президентского послания.

О том, когда будет пресс-конференция президента России Владимира Путина, станет известно, когда будут понятны сроки других событий. Например, президентского послания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дата пресс-конференции Путина станет известна после того, как Кремль определится со сроками других важных событий, в том числе президентского послания. А проводить одно мероприятие за другим было бы нелогично», — отметил Песков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что программу материнского капитала продлят до 2026 года.

Также по заявлению президента, в СВО принимают участие около 80 тысяч мобилизованных россиян. Из них 50 тысяч — непосредственно в боевых действиях.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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