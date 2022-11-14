Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новокузнецке женщине предложили записаться за УЗИ летом 2023 года

Фото В Новокузнецке женщине предложили записаться за УЗИ летом 2023 года
Фото В Новокузнецке женщине предложили записаться за УЗИ летом 2023 года

Фото: Freepik.com

Женщина из Новокузнецка не смогла попасть на УЗИ раньше лета 2023 года.

Жительница Новокузнецка обратилась в больницу за УЗИ. Ближайшим возможным временем для записи ей назвали июнь 2023 года. Об этом сообщает Сибдепо.

Супруг женщины рассказал корреспонденту Сибдепо, в каком состоянии поликлиника в Новокузнецке и какие услуги оказывает.

«Помещение в ужасном состоянии. Всё старое: обшарпанный пол, всё на шурупах, гвоздях, скотче, народу тьма, нет вентиляции и духота», рассказал житель города.

Чтобы записаться на диспансеризацию, женщина отстояла очередь в таких условиях в течение 40 минут. А когда она захотела записаться на УЗИ, ей предложили ближайшую свободную дату в июне 2023 года.

При этом муж женщины не имеет претензий к персоналу больницы.

Мэр Новокузнецка сообщил, что у города запланирован ремонт поликлиники, а в Министерстве здравоохранения Кемеровской области пообещали разобраться до 15 ноября и обеспечить доступность УЗИ. Но при этом объяснить такую задержку в записи объяснить никто не смог.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кузбассе исправительная колония объявила тендер на покупку крематора. В нём собираются избавляться от отходов жизнедеятельности свиней.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

131556
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
87094
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
33480
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
23360
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
21572
Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга
21095
Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс
17667
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях