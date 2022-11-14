В Новокузнецке женщине предложили записаться за УЗИ летом 2023 года

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Женщина из Новокузнецка не смогла попасть на УЗИ раньше лета 2023 года.

Жительница Новокузнецка обратилась в больницу за УЗИ. Ближайшим возможным временем для записи ей назвали июнь 2023 года. Об этом сообщает Сибдепо.

Супруг женщины рассказал корреспонденту Сибдепо, в каком состоянии поликлиника в Новокузнецке и какие услуги оказывает.

«Помещение в ужасном состоянии. Всё старое: обшарпанный пол, всё на шурупах, гвоздях, скотче, народу тьма, нет вентиляции и духота», рассказал житель города.

Чтобы записаться на диспансеризацию, женщина отстояла очередь в таких условиях в течение 40 минут. А когда она захотела записаться на УЗИ, ей предложили ближайшую свободную дату в июне 2023 года.

При этом муж женщины не имеет претензий к персоналу больницы.

Мэр Новокузнецка сообщил, что у города запланирован ремонт поликлиники, а в Министерстве здравоохранения Кемеровской области пообещали разобраться до 15 ноября и обеспечить доступность УЗИ. Но при этом объяснить такую задержку в записи объяснить никто не смог.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кузбассе исправительная колония объявила тендер на покупку крематора. В нём собираются избавляться от отходов жизнедеятельности свиней.