В Новосибирске прокуроры усмотрели самоуправство при перекрытии улицы Ленина

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Прокуроры в Новосибирске проверили законность перекрытия улицы Ленина на 2 дня раньше срока.

В Новосибирске прокуроры передали в полицию результаты проверки по вопросу перекрытия улицы Ленина. В надзорном ведомстве предлагают решить воопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц мэрии города по факту самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ).

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, перекрытие улицы Ленина по постановлению мэрии Новосибирска должно было произойти с 6 ноября. Однако фактически проезд оказался закрыт с 4 октября, то есть на 2 дня раньше срока.

По результатам проверки установлено, что мэрия города имеет полномочия принимать решение об ограничении движения по дороге местного значения. Однако в таком случае должен быть разработан проект организации дорожного движения на период введения прекращения движения транспортных средств. Это сделано не было.

"Мэру города внесено представление об устранении нарушений законодательства (на рассмотрении), а в органы полиции направлена информация для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц мэрии города по факту самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ)", — сообщили в прокуратуре.

Как ранее писал Сиб.фм, в мэрии Новосибирска уже объяснили перекрытие проезда раньше срока.

По словам начальника отдела организации дорожного движения Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска Валерия Гореева, перекрытие раньше срока было необходимой мерой для выполнения заявленных в постановлении мэра требований. Именно поэтому фактическая подготовка к нему началась за полтора дня до озвученной даты.

"О том, что она [улица Ленина] была перекрыта раньше, говорить, наверное, не стоит. К 0 часам 6 числа мы должны были обеспечить прекращение движения, и нужно было завезти инвентарь, блоки. <...> Моментально, в течение пяти минут, эти работы выполнить невозможно", — сказал Гореев.