Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

В Новосибирской области забили 6 тысяч заболевших лейкозом коров

Фото В Новосибирской области забили 6 тысяч заболевших лейкозом коров
Фото В Новосибирской области забили 6 тысяч заболевших лейкозом коров

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В 2022 году поголовье крупного рогатого скота было сокращено приблизительно на 6 тысяч голов в рамках борьбы с лейкозом.

В Новосибирской области за 2022 год из-за лейкоза забили 6 тысяч коров, согласно данным съезда представителей молочной отрасли Сибири.

«В Новосибирской области в 2022 году поголовье сокращено на 6% это 6000 голов. Здесь сказалась борьба с лейкозом. Это целенаправленная политика нашего министерства сельского хозяйства. Несмотря на такое снижение, мы видим изменение продуктивности плюс 12%», — заявил генеральный директор холдинга «Молсиб», председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко.

Новосибирская область занимает шестое место по производству молока в России, в данный момент численность поголовья составляет 117 тысяч голов. Производительность повышается за счет улучшения кормов и работы с молочными породами.

С 2017 года регион считается неблагополучным по этому вирусному заболеванию среди крупного рогатого скота, в 2018-м стало известно, что его переносят до 45% коров. Животных не лечат, так как наиболее эффективным методом борьбы с лейкозом считается замена поголовья. Сырое молоко заболевших коров нельзя употреблять в пищу, однако в остальном лейкоз опасен только для животных.

Ранее стало известно, что Новосибирская область увеличила объем экспорта яиц на 126%.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

131556
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
87094
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
33480
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
23360
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
21572
Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга
21095
Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс
17667
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях