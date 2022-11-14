В Новосибирской области забили 6 тысяч заболевших лейкозом коров

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В 2022 году поголовье крупного рогатого скота было сокращено приблизительно на 6 тысяч голов в рамках борьбы с лейкозом.

В Новосибирской области за 2022 год из-за лейкоза забили 6 тысяч коров, согласно данным съезда представителей молочной отрасли Сибири.

«В Новосибирской области в 2022 году поголовье сокращено на 6% это 6000 голов. Здесь сказалась борьба с лейкозом. Это целенаправленная политика нашего министерства сельского хозяйства. Несмотря на такое снижение, мы видим изменение продуктивности плюс 12%», — заявил генеральный директор холдинга «Молсиб», председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко.

Новосибирская область занимает шестое место по производству молока в России, в данный момент численность поголовья составляет 117 тысяч голов. Производительность повышается за счет улучшения кормов и работы с молочными породами.

С 2017 года регион считается неблагополучным по этому вирусному заболеванию среди крупного рогатого скота, в 2018-м стало известно, что его переносят до 45% коров. Животных не лечат, так как наиболее эффективным методом борьбы с лейкозом считается замена поголовья. Сырое молоко заболевших коров нельзя употреблять в пищу, однако в остальном лейкоз опасен только для животных.

Ранее стало известно, что Новосибирская область увеличила объем экспорта яиц на 126%.