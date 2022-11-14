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Вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула появилось покрытие 4G

Фото Вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула появилось покрытие 4G
Фото Вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула появилось покрытие 4G

Фото пресс-службы МТС

ПАО МТС завершило реализацию проекта по улучшению качества связи на участке железной дороги, который связывает Новосибирскую область и Алтайский край. Для непрерывного покрытия южного направления скоростным мобильным интернетом компания установила 22 базовые станции стандарта LTE.

В результате пассажиры поездов получили скоростной мобильный интернет до 100 Мбит\с и могут на всем пути протяженностью 195 км пользоваться привычными мобильными сервисами: общаться в мессенджерах, просматривать ленты социальных сетей, загружать и смотреть видео, а также совершать онлайн-покупки даже во время поездки. Такие же возможности доступны жителям малых населённых пунктов Новосибирской области, расположенных вдоль железной дороги: Камышенская, Матвеевка, Береговая, Обской Залив, Мраморная, Койниха, Безменово и другие.

«Покрытие сетью LTE железнодорожного пути, ведущего через Новосибирск на юг, в Алтайский край – это часть нашего проекта по покрытию транспортных артерий региона, цель которого обеспечить многочисленным путешественникам возможность пользоваться услугами связи и скоростного мобильного интернета. Бесперебойный доступ к этим опциям на всем пути следования поезда повысит комфорт для пассажиров одного из наиболее популярных федеральных направлений», — сообщил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Вопрос обеспечения транспортной инфраструктуры Новосибирской области современными услугами связи и цифровыми сервисами является крайне важным и актуальным. В последние годы сделан ощутимый рывок в данном направлении. Новосибирская область — транзитный регион, транспортный хаб федерального значения и очень важно, чтобы гости и жители области были обеспечены качественной связью и мобильным интернетом на всем протяжении пути», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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