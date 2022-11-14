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Вице-мэр Новосибирска Терешкова прокомментировала ЛГБТ-скандал вокруг спектакля «Принцесса и Людоед»

Фото Вице-мэр Новосибирска Терешкова прокомментировала ЛГБТ-скандал вокруг спектакля «Принцесса и Людоед»
Фото Вице-мэр Новосибирска Терешкова прокомментировала ЛГБТ-скандал вокруг спектакля «Принцесса и Людоед»

Фото из сообщества «Первого театра» ВКонтакте; фото Сиб.фм; коллаж Сиб.фм

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала ситуацию вокруг «Принцессы и Людоеда» — новой постановки «Первого театра», которую обвинили в ЛГБТ-пропаганде.

13 ноября в СМИ появилась информация о неоднозначной реакции новосибирцев на один из новых спектаклей репертуара «Первого театра»: один из жителей заявил, что постановка якобы пропагандирует ЛГБТ. Соответствующее обращение он направил в министерство культуры Новосибирской области 2 ноября. В нём он попросил прокомментировать концепцию художественного высказывания и выбор образа Принцессы, которую исполняет актёр-мужчина. Это произошло практически сразу после премьерных показов, которые прошли 29 и 30 октября.

Как сообщили в ведомстве 14 ноября, обращение стало поводом для сбора на ближайшем показе спектакля 20 числа представителей экспертного сообщества, которые оценят содержание и художественную ценность постановки.

Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова в разговоре с Сиб.фм отметила, что создавшаяся вокруг «Принцессы и Людоеда» ситуация — «реакция времени», которая спровоцирована психологической нервозностью и обострением чувств.

По мнению вице-мэра, если жалоба на постановку связана только с тем, что роль Принцессы исполняется мужчиной, это не стоит рассматривать настолько основательно и строго.

Наверное, учитывать замечания может быть и стоит — дети действительно могут не понять какие-то вещи, но не более того.

Также Анна Терешкова обратила внимание, что приём с перевоплощением мужчин в женские образы, как и женщин — в мужские, давно используется и в театрах, и на телевидении.

«Мы выросли на «Городке», где Олейников со Стояновым постоянно переодевались. Цискаридзе тоже танцует у нас в НОВАТе в женском костюме [в балете «Тщетная предосторожность». — Прим. ред.], это абсолютно оправдано и всегда использовалось», — отметила вице-мэр.

Ранее Сиб.фм писал, что режиссёрка «Принцессы и Людоеда» Полина Кардымон заявила об отказе заменить усатого актёра на актрису: так как спектакль создан о двух друзьях-поэтах, концепция не подразумевает женских персонажей.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
современное искусство
Первый театр
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