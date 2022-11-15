Во вторник 15 ноября в Новосибирске возникли пробки в 7 баллов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пробки сковали Новосибирск утром во вторник 15 ноября.

Утром во вторник, 15 ноября, в Новосибирске образовались транспортные заторы. По оценке 2GIS, пробки в городе оцениваются в 7 баллов.

На правом берегу образовалась пробка на улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Движения затруднено на дистанции в 7 километров. Очевидцы сообщают, что причина — авария.

На левом берегу трудно проехать через площадь Труда: в правом ряду произошла авария, из-за которой водители вынуждены тесниться, проезжая узкое место. Затруднено движение по Димитровскому мосту в сторону правого берега. Движение на улице Ватутина также встало из-за ремонтных работ и аварии. Длина пробки составляет 2 километра.

Из-за снегопада, гололёдицы и дорожных работ в первую половину ноября Новосибирск каждое утро сковывают пробки.