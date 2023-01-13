В центре Новосибирска открыли туалет в чёрном контейнере

Фото: «Зелёный Новосибирск»/тг

В Центральном парке Новосибирска появился туалет в черном контейнере.

В Новосибирске на территории Центрального парка культуры и отдыха открыли общественный туалет, который похож на чёрный контейнер. Об сообщает телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».

Сообщается, что новый бесплатный общественный туалет в чёрных тонах работает с 10 до 22 часов. Вход в него расположен со стороны улицы Ядринцевской.

Кроме того, внутри помещения есть комната матери и ребенка, а также модуль для маломобильных граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что владелец заброшенного туалета на Михайловской набережной в Новосибирске захотел сделать из него кафе. Предприниматель Роман Казак около 20 лет владеет заброшенным туалетом на Михайловской набережной Новосибирска. В ноябре 2022 года он запросил смену назначения использования земли, чтобы сделать на его месте кафе.

Напомним, кассир «Ленты» в Новосибирске намерена судиться с магазином из-за редких перерывов на туалет.