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В Новосибирской области начал работу региональный штаб Комитета семей воинов Отечества

Фото В Новосибирской области начал работу региональный штаб Комитета семей воинов Отечества
Фото В Новосибирской области начал работу региональный штаб Комитета семей воинов Отечества

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл первое заседание регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

В четверг, 12 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл первое заседание регионального штаба Комитета семей воинов Отечества в правительстве.

По словам главы региона, цель создания комитета – координация и консолидация работы по созданию единой системы оказания помощи семьям и родным военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции, и самим военнослужащим.

«Многогранность и сложность задачи комитета – в том, что мы должны в проактивном порядке выстроить коммуникацию с семьями абсолютно всех участников СВО – не только мобилизованных с территории Новосибирской области, кадровых военнослужащих, но и тех, кто отправлялся по контракту с территории других субъектов, добровольцев и так далее, выстроить взаимодействие с такими бойцами и их семьями – ни одна семья не должна быть забыта или потеряна! И вторая задача – с каждой семьёй участника СВО должны быть налажены контакты, каждая семья должна понимать, как и куда обращаться за помощью и поддержкой», — объяснил губернатор.

Травников выразил уверенность в эффективности работы штабы.

Председателем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества стала Наталия Курина, общественник, работник сферы культуры Колыванского района.

На заседании прозвучали доклады: о целях и задачах движения КСВО; направлениях поддержки КСВО в Новосибирской области; основных направлениях реабилитационных мероприятий для участников СВО; а также об основных направлениях правовой поддержки семей участников спецоперации.

О создании Комитета семей воинов Отечества стало известно на встрече Президента России с матерями военнослужащих 26 ноября. Организаторами Комитета выступили ведущие российские общественные организации – «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в снегу нашли мертвым пропавшего в декабре мужчину. Кроме того, появлялась информация, что в Новосибирской области женщина обвинила педиатра в распаде легкого у ее пятилетнего сына.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Новосибирская область
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