Срочно к врачу: три этих ночных симптома могут предупреждать о развитии рака

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Известный факт – онкология подкрадывается незаметно. Чаще всего, первые симптомы злокачественной опухоли проявляются крайне нетипично для этого недуга. Порой сигналы бедствия тело посылает даже ночью.

Тихие симптомы рака

Такой термин присвоили онкологи нетипичным проявлениям онкологических недугов. По данным, которые собрали в ходе наблюдений ученые британской благотворительной организации Blood Cancer UK, 30 процентов раковых больных на первых порах заметили у себя повышенную ночную потливость.

Этот симптом уже назван «универсальным», так как может сигнализировать о нескольких видах онкологии:

· лейкемии,

· лимфомы,

· рака костей,

· злокачественных опухолей печени.

Мокрый, как мышь

По словам раковых больных, потливость по ночам случается жуткая. Влага из кожи выделяется в таком количестве, что приходится менять несколько раз за ночь нательное и постельное бельё. Причём, такая потливость буквально преследует людей — ни одной сухой ночи, единодушно заверили пациенты.

Другие ночные признаки рака

· Учащенные позывы к мочеиспусканию, которые появляются ночью.

· Нарушения сна (гиперсомния, инсомния, ночные кошмары, обструктивное апноэ сна).

Несомненно, эти симптомы могут говорить о начале других, более безобидных заболеваний, но установить это может только врач, предупреждает онколог-химиотерапевт, выпускница Высшей школы онкологии Екатерина Коробейникова. Специалист назначит вам обследование и на основе его результатов сделает окончательный вывод. Береги своё здоровье!