Родители пропавшего в Новосибирске 18-летнего студента предположили, куда он мог уехать

Фото: отряд ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске родители пропавшего 18-летнего Степана Малкова узнали, что их сын мог уехать в поселок в регионе.

Напомним, с 11 января студент Степан Малков не выходил на связь со своей семьей, предполагалось, что он может находиться в Октябрьском или Ленинском районах.

В день своего исчезновения Степан Малков опубликовал на своей странице Вконтакте прощальные сообщения. В них он написал, что находится в глубокой депрессии, а также неоднократно говорил о себе в женском роде.

Родители пропавшего не понимают, что могло послужить причиной для решения их сына сбежать. По словам матери Степана, у парня, приехавшего в Новосибирск а августе 2022 года из поселка Нижняя Пойма Красноярского края, не было проблем с учебой на программиста в НГТУ. Тем не менее, молодой человек перестал общаться с семьей перед Новым годом. В последний раз пропавший разговаривал с матерью в декабре, просил помочь ему с деньгами.

По итоге поисков, которые бывшие супруги ведут в столице Сибири уже день, выяснилось, что парня видели на вокзале, покупающим билеты до села Плотниково. В данный момент проходит сбор данных о Степане в отделах полиции, вскоре будет сделана распечатка звонков с телефона пропавшего.

«Хотелось бы, чтобы поскорее нашёлся и был живой», — выразил надежду отец студента.

Приметы Степана Малкова: рост 175-180 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые окрашенные, глаза серые. Парень был одет в чёрную куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, чёрную шапку.

С собой: светло-коричневая сумка.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, или тех, кто его видел с 11 января, просим сообщить по номеру: 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.