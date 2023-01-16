Дело о ДТП с гибелью матери и двух детей в Новосибирской области передано в суд

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Искитиме Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение водителю по делу о смертельном ДТП с женщиной и двумя ее детьми.

Напомним, утром 9 ноября 2022 года, 70-летний водитель Honda CR-V, двигавшийся со стороны Чуйского тракта в сторону проспекта Юбилейный, наехал мать и двух ее дочерей у дома № 46 в микрорайоне Подгорный, пересекавших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения.

«‎Водитель неверно выбрал скорость управляемого им автомобиля на данном участке дороги, мер к снижению скорости не принял и не убедился в отсутствии пешеходов на своем пути. В результате ДТП женщина и двое её малолетних детей погибли на месте происшествия»‎, — сообщили в прокуратуре.

В понедельник, 16 января, искитимская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу водителя. На него заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), далее оно будет рассматриваться по существу Искитимском районном суде Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске завели второе уголовное дело в отношении директора «Метро МИР» Мысика.