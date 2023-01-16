Директор новосибирской гимназии №8 опровергла, что детей кормят тухлыми макаронами

Коллаж Сиб.фм: использовано фото pixabay и с сайа гимназии №8

В конце прошлой недели некоторые родители учеников из гимназии №8 Новосибирска заявили, что детей кормят «тухлыми макаронами». Сегодня, 16 января, директор учебного заведения сообщила Сиб.фм о результатах проверки.

Пост о «тухлых макаронах» появился в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте». Одна из мам рассказала, что детям на обед подавали «тухлые рожки, на которых была слизь и плесень». На жалобы классному руководителю, педагог заявила, что разбираться с этим блюдом будут в понедельник.

Сегодня, 16 января, из отпуска вышла директор гимназии №8 Александра Вильман. Она сообщила Сиб.фм, что из-за заявлений школьников была объявлена проверка.

Всех кормит один комбинат

Как рассказала Александра Вильман, Калининский комбинат кормит не только гимназию №8, но и полгорода. Директор уверена, что ситуации, которую так ярко описывают родители школьников, не могло быть вовсе.

«Если бы был хоть намёк на нарушения, это бы коснулось и других школ. Исключено, что испорченные продукты попали на наш стол, — уверена Александра Вильман.

— Условия хранения продуктов контролируются Роспотребнадзором. Также сотрудники нашей столовой – это сотрудники комбината питания. Это три очень добросовестных и порядочных женщины. У одной из них две дочери учатся в этой школе. Одна из них работает 15 лет, вторая чуть поменьше – лет пять или шесть».

Директор гимназии уверяет, что со стороны Роспотребнадзора ни разу не было ни одного замечания по поводу работы школьной столовой. Срок хранения всех приготовленных продуктов не превышает и 2 часов.

«Отходы мы контролируем и наблюдаем их всегда. Но даже если кто-то хотел бы что-то схитрить: лапша это не тот продукт, на котором можно получить прибыль, – продолжает Александра Вильман. – Сегодня я сама всё проверила – всё в хорошем состоянии. У нас также всегда хранятся в холодильнике пробы с предыдущих дней. Я проверила лапшу – это, конечно, неитальянское спагетти, но это та лапша, которая предоставляется в детские учреждения. Она в нормальном состоянии, не разварена. Масло – качественное, хранится в холодильнике. Температура соответствует всем нормативам».

Родительский контроль

Директор гимназии удивлена тем, что могло не понравиться детям. По мнению Александры Вильман, ученики просто сказали дома, что обед был невкусным, а уже родители пришли к выводу про тухлые макароны. К тому же, комментарии в соцсетях были оставлены анонимно.

«У нас организован родительский контроль. Мы приглашаем их дегустировать блюда в любое время. Нас не предупреждаете – берёте и пробуйте. Мы уверены в качестве своих блюд, потому что мы сами едим эту еду»,

- заключила Александра Вильман.