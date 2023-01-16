Синоптики предупредили жителей Новосибирска о шквалистом ветре 16 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске горожане получили предупреждение о шквалистом ветре, который синоптики ожидают в понедельник, 16 января.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили горожан о шквалистом ветре со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с, ожидающемся в Новосибирске в понедельник, 16 января.

Кроме того, метеорологи сообщили, что в течение дня установится температура в -8...-10 градусов. Весь день в городе будет идти снегопад, на дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы.

Ранее МЧС предупредил жителей Новосибирска об опасности схода снега с крыш. Кроме того, появлялась информация об отравлении шести человек угарным газом в Новосибирской области.