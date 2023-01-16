Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Синоптики предупредили жителей Новосибирска о шквалистом ветре 16 января

Фото Синоптики предупредили жителей Новосибирска о шквалистом ветре 16 января
Фото Синоптики предупредили жителей Новосибирска о шквалистом ветре 16 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске горожане получили предупреждение о шквалистом ветре, который синоптики ожидают в понедельник, 16 января.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили горожан о шквалистом ветре со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с, ожидающемся в Новосибирске в понедельник, 16 января.

Кроме того, метеорологи сообщили, что в течение дня установится температура в -8...-10 градусов. Весь день в городе будет идти снегопад, на дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы.

Ранее МЧС предупредил жителей Новосибирска об опасности схода снега с крыш. Кроме того, появлялась информация об отравлении шести человек угарным газом в Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

погода
Гидрометцентр
ветер
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17624
В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов
13973
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
10888
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
9747
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8527
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
8419
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
7802
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе