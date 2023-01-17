Автомобильное движение на левом берегу Новосибирска парализовало из-за ДТП утром 17 января

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы сообщают о серьезных пробках, из-за которых почти полностью остановилось движение на левом берегу.

Во вторник, 17 января, Новосибирск сковали 9-балльные пробки. На левом берегу почти полностью парализовало движение на улицах Станционной, Широкой, Котовского, Ватутина, Станиславского и проезде Энергетиков. Отмечается, что на одном из колец на улице Станиславского произошло ДТП. Все еще затруднено движение по Октябрьскому мосту.

Ранее Сиб.фм сообщал, о сложной дорожной ситуации на правобережных улицах Большевистской, Кирова, проспекте Дзержинского и Гусинобродском шоссе.

Причиной пробок мог стать обильный утренний снегопад.