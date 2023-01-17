Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

Автомобильное движение на левом берегу Новосибирска парализовало из-за ДТП утром 17 января

Фото Автомобильное движение на левом берегу Новосибирска парализовало из-за ДТП утром 17 января
Фото Автомобильное движение на левом берегу Новосибирска парализовало из-за ДТП утром 17 января

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы сообщают о серьезных пробках, из-за которых почти полностью остановилось движение на левом берегу.

Во вторник, 17 января, Новосибирск сковали 9-балльные пробки. На левом берегу почти полностью парализовало движение на улицах Станционной, Широкой, Котовского, Ватутина, Станиславского и проезде Энергетиков. Отмечается, что на одном из колец на улице Станиславского произошло ДТП. Все еще затруднено движение по Октябрьскому мосту.

Ранее Сиб.фм сообщал, о сложной дорожной ситуации на правобережных улицах Большевистской, Кирова, проспекте Дзержинского и Гусинобродском шоссе.

Причиной пробок мог стать обильный утренний снегопад.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

ДТП
автомобили
снег
дороги
пробки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14263
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11233
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10035
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8675
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8068
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7943
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
7888
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты