Мэрия Новосибирска купит 9 квартир в аварийном доме на Расточке

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Новосибирска намерены выкупить девять квартир у жильцов аварийного дома на Расточке.

В Новосибирске мэрия планирует выкупить квартиры у жильцов дома по адресу улица 2-я Бурденко, 18 на Расточке, который признан аварийным. Об этом сообщается в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Отмечается, что дом подлежит сносу.

«...постановляю изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме с адресным ориентиром ул. 2-я Бурденко, 18», — сказано в Бюллетене.

Всего мэрия намерена выкупить у собственников 9 квартир разных площадей.

Дом на Бурденко признан аварийным еще в 2013 году, его расселение запланировано до 2023 года. Всего в здании 1951 года постройки живут 20 человек в квартирах на общей площади 383 квадратных метра.

Как ранее писал Сиб.фм, в Черепановском районе Новосибирской области местная жительница, оставшаяся без родителей, пожаловалась, что ей предлагают переехать в непригодный для жилья дом.

Ситуацию уже взял на контроль глава СУ СКР Александр Бастрыкин.