Бастрыкин поручил проверить условия жизни многодетной семьи в аварийном доме под Новосибирском

Фото: СКР

В Новосибирской области многодетная семья живёт в аварийном доме после пожара.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о жизни многодетной семьи в аварийном доме в Коченёвском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В средствах массовой информации выявлена публикация, в которой сообщалось, что в селе Коченево многодетная семья проживает в аварийном доме. Ранее она лишилась жилого дома в результате пожара, и ей администрацией района было предоставлено это жилье. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована процессуальная проверка», — утончили в СКР.

Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело в случае, если на то есть основания.

Это не первый случай возможного нарушения жилищных прав в Новосибирской области за последнее время. Ранее местная жительница, оставшаяся без родителей, пожаловалась, что ей предлагают переехать в непригодный для жилья дом. Об этом сообщает «Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте». Жительница Черепановского района Елена находилась в детском доме с момента лишения прав её родителей. По словам Елены, в 2002 году администрация района по неизвестной причине передала пустующий дом в доверительное управление постороннему человеку.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пенсионерка живёт в аварийном доме.