На Крещение 19 января в Новосибирской области откроют 29 купелей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области на Крещение подготовят 29 купелей с патрулями врачей и спасателей.

В день Крещения, 19 января, в Новосибирской области подготовят 29 купелей для омовения всех желающих. Рядом с прорубями будут дежурить спасатели МЧС, врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по региону Юрий Карпов на пресс-конференции ТАСС.

Только 29 купелей в Новосибирской области будут официально рекомендованы для купания в Крещение. Также властям региона известно о 28 неофициальных купелях — там также будут дежурить спасатели.

В Новосибирске установят 6 купелей, 2 из них будут круглосуточными. Во всей области области круглосуточных купелей ожидается 8 штук, из них ближайшие к городу — в Кольцово и около микрорайона Ложок («Святой источник»).

В Бердске ни одной официальной купели не остановят. Власти региона ожидают, что желающие смогут поехать к прорубям в Кольцово, Ложке и на пляже Бумеранг.

Как сообщил Игорь Карпов, спасатели и врачи ожидают, что в 2023 году совершат омовение или хотя бы посетят места купаний около 20 тысяч человек. В январе 2022 года было 14 тысяч посетителей, в 2021 году — 33 тысячи. Резкое снижение числа желающих глава отдела безопасности связывает с пандемией и опасением оказаться среди инфицированных.

Часы пик для посещения купелей — с 22:00 до 03:00. Вторая волна посещения ожидается с 9 утра 20 января для неработающих людей, и затем третий пик посещений — 20 января с 18:00, когда совершать омовение пойдут закончившие работу жители и гости региона.

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