Глава ГУ МЧС по Новосибирской области Орлов назвал идеальные параметры купели

Коллаж Сиб.фм: фото автора и Густаво Зырянова

В Новосибирской области идёт подготовка к купаниям на Крещение — на данный момент сообщается, что купелей будет 30. О том, как выглядит идеальная, рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.

К вечеру 18 января стало известно, что в Новосибирской области будут функционировать 30 купелей. К ним есть целый ряд требований, которые должны быть обязательно соблюдены.

«Там, где размещаются купели, не должно быть течения. Без наличия растительности, которая пронизывает лёд. Лёд должен быть однородным и не рыхлым. При прорубании купели смотрится также выступание воды. У нас на территории Новосибирска были ситуации, когда сбросы одномоментно увеличивались, и нам приходилось пересогласовывать место выбора купели, — вспоминает начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

— Сама купель должна быть оборудована средствами, обеспечивающими безопасность. Есть рекомендации, как сходни-поручни делаются. На купелях мы организуем пункты обогрева, которые используются как раздевалки».

У каждой купели всё время работы будут дежурить спасатели и карета скорой медицинской помощи. До начала купаний СанЭпидемНадзор также даёт заключение о качестве воды. Сейчас почти все проруби вырезаны, некоторые из шести в Новосибирске начнут работать уже в полночь.