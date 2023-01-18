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Глава ГУ МЧС по Новосибирской области Орлов назвал идеальные параметры купели

Фото Глава ГУ МЧС по Новосибирской области Орлов назвал идеальные параметры купели
Фото Глава ГУ МЧС по Новосибирской области Орлов назвал идеальные параметры купели

Коллаж Сиб.фм: фото автора и Густаво Зырянова

В Новосибирской области идёт подготовка к купаниям на Крещение — на данный момент сообщается, что купелей будет 30. О том, как выглядит идеальная, рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.

К вечеру 18 января стало известно, что в Новосибирской области будут функционировать 30 купелей. К ним есть целый ряд требований, которые должны быть обязательно соблюдены.

«Там, где размещаются купели, не должно быть течения. Без наличия растительности, которая пронизывает лёд. Лёд должен быть однородным и не рыхлым. При прорубании купели смотрится также выступание воды. У нас на территории Новосибирска были ситуации, когда сбросы одномоментно увеличивались, и нам приходилось пересогласовывать место выбора купели, — вспоминает начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

— Сама купель должна быть оборудована средствами, обеспечивающими безопасность. Есть рекомендации, как сходни-поручни делаются. На купелях мы организуем пункты обогрева, которые используются как раздевалки».

У каждой купели всё время работы будут дежурить спасатели и карета скорой медицинской помощи. До начала купаний СанЭпидемНадзор также даёт заключение о качестве воды. Сейчас почти все проруби вырезаны, некоторые из шести в Новосибирске начнут работать уже в полночь.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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