Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: эту ошибку совершают все новички

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Специалисты настаивают на том, что окунаться в крещенскую купель нужно лишь подготовленным людям. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, как правильно окунаться в прорубь, чтобы не навредить здоровью.

Как правильно окунаться в прорубь?

По словам эксперта, православная традиция подразумевает троекратное окунание в воду с головой. Кстати, по канонам, окунаться в купальнике недопустимо, разрешается погружение лишь в чистой ночной рубашке. Оптимальное время нахождения в купели — около 1-й минуты.

«Новичкам, не имеющим опыта закаливания, с головой погружаться не стоит. Это вовсе не будет грехом, ведь купания в проруби на Крещение — это просто традиция. Церковь не призывает верующих лезть в ледяную воду — это каждый решает самостоятельно», — объяснил Лебедев.

Как правильно согреваться и нужно ли разогреваться перед самим купанием?

Михаил Лебедев настаивает на том, что после купания в ледяной проруби нужно как можно быстрее согреться. Для этого лучше растереться полотенцем и быстро надеть сухую тёплую одежду.

Также следует помнить, что перед самим купанием следует слегка разогреться с помощью небольшой разминки. Можно сделать короткую пробежку, несколько приседаний, наклонов. Главное — не переусердствовать.

Специалист отметил, что употреблять алкогольные напитки категорически запрещено до и после купания. Это может привести к весьма печальным последствиям — алкоголь может усилить спазм сосудов в холодной воде, что может быть опасным для жизни.

Можно ли заболеть после купания?

Эксперт Центра молекулярной диагностики заявил, что вероятность простудиться в результате крещенского купания многократно возрастает, особенно если не следовать вполне разумным правилам. В результате переохлаждения могут развиться гораздо более серьёзные болезни: воспаление лёгких, почек, мочевого пузыря, яичников у женщин, предстательной железы у мужчин и др. Кроме того, при погружении в ледяную воду происходит спазм сосудов, а это грозит развитием острых сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если у человека уже есть хронические заболевания.

При какой погоде не стоит окунаться в прорубь?

Специалист объяснил, что подобные рекомендации отсутствуют, так как купание в ледяной проруби — дело добровольное. Каждый должен сам принимать решение исходя из собственной мотивации, трезвой оценки своих возможностей и здоровья, объективной обстановки, в том числе и погоды. Однако если есть хоть малейшие сомнения, то от погружения в прорубь лучше отказаться.

Напомним, в Новосибирске названа температура воды в проруби на Крещение.

Кроме того, врач запретил беременным женщинам окунаться в прорубь,а также стало известно почему люди тонут в проруби на Крещение.